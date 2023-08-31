Україна конфіскувала шість двигунів для літаків Ан-124 російської групи "Волга-Дніпро"

Вищий антикорупційний суд 29 серпня вирішив стягнути в дохід держави шість авіаційних турбореактивних двигунів моделі Д-18Т серіїї 3 російської групи компаній "Волга-Дніпро", задовольнивши відповідний позов Міністерства юстиції. Про це повідомила у Facebook директор департаменту санкційної політики міністерства Інна Богатих.

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"Чому важлива ця справа, крім очевидного: Канада арештувала літак "Руслан", який також належить групі "Волга-Дніпро", і рішення українського суду стане ще одним доказом для посилення позиції наших партнерів щодо конфіскації авіасудна та передачі його Україні!" - наголосила чиновниця.

Позов стосувався застосування санкції у виді конфіскації активів до "Авіакомпанії Волга-Дніпро", ТОВ "Волга – Дніпро - Москва", Volga-Dnepr Logistics D.V. та Volga Dnepr Airlined (Ireland) Limited.

"Волга-Дніпро" є групою авіакомпаній, які спеціалізуються на наданні логістичних послуг із перевезення великогабаритних і надважких вантажів із використанням літаків Ан-124-100 "Руслан".

Нагадаємо, що "Волга-Дніпро" та ціла низка пов'язаних із нею компаній потрапила під українські санкції 12 травня. Втім, ще одна російська юрособа - ТОВ "Волга-Дніпро ММ XVI" - потрапила під них ще до повномасштабної війни, в квітні 2021 року.

Україна розцінює діяльність "Волга-Дніпро" як сприяння у підготовці до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Крім того, в подальшому вона залучалась військово-політичним керівництвом РФ до транспортування військової техніки територією держави-агресора, а також для прихованої доставки військових вантажів і товарів подвійного призначення в умовах санкційних обмежень застосованих до РФ після початку вторгнення.

16 серпня Мін'юст подав до ВАКС два позови: окрім названих компаній, що входять російської групи, відомство позивалося проти Міністерства оборони Білорусі: в нього хотіли забрати, за словами Богатих, один авіадвигун та повітряний стартер. Суд задовольнив цей позов ще 21 серпня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com