Украина конфисковала шесть двигателей для самолетов Ан-124 российской группы "Волга-Днепр"

Высший антикоррупционный суд 29 августа решил взыскать в доход государства шесть авиационных турбореактивных двигателей модели Д-18Т серии 3 российской группы компаний "Волга-Днепр", удовлетворив соответствующий иск Министерства юстиции. Об этом сообщила в Facebook директор департамента санкционной политики министерства Инна Богатых.

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"Почему важно это дело, кроме очевидного: Канада арестовала самолет "Руслан", также принадлежащий группе "Волга-Днепр", и решение украинского суда станет еще одним доказательством для усиления позиции наших партнеров по конфискации авиасудна и передаче его Украине!" – подчеркнула чиновница.

Иск касался применения санкции в виде конфискации активов к "Авиакомпании "Волга-Днепр", ООО "Волга – Днепр – Москва", Volga-Dnepr Logistics D.V. и Volga Dnepr Airlined (Ireland) Limited.

"Волга-Днепр" является группой авиакомпаний, специализирующихся на предоставлении логистических услуг по перевозке крупногабаритных и сверхтяжелых грузов с использованием самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Напомним, что "Волга-Днепр" и целый ряд связанных с ней компаний попала под украинские санкции 12 мая. Впрочем, еще одно российское юрлицо - ООО "Волга-Днепр ММ XVI" - попало под них еще до полномасштабной войны в апреле 2021 года.

Украина расценивает деятельность "Волга-Днепр" как содействие в подготовке к полномасштабному российскому вторжению в Украину. Кроме того, в дальнейшем она привлекалась военно-политическим руководством РФ к транспортировке военной техники по территории государства-агрессора, а также для скрытой доставки военных грузов и товаров двойного назначения в условиях санкционных ограничений, примененных к РФ после начала вторжения.

16 августа Минюст подал в ВАКС два иска: кроме названных компаний, входящих российской группы, ведомство судилось против Министерства обороны Беларуси: у него хотели забрать, по словам Богатых, один авиадвигатель и воздушный стартер. Суд удовлетворил этот иск еще 21 августа.

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