ВАКС конфіскував у Міноборони Білорусі деталі до літака

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 21 серпня задовольнила позов Міністерства юстиції України до Міністерства оборони Білорусі та вирішила стягнути в дохід української держави майно останнього.

Як ідеться в повідомленні суду, санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 закону про санкції застосовано щодо складових системи електричного авіаційного пуску.

Текст рішення обіцяють опублікувати на офіційному веб-сайті ВАКС. Наразі рішення може бути оскаржене учасником справи та/або його представником в Апеляційній палаті ВАКС протягом п’яти днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, що зазначений позов Мін'юст подав до суду лише за п'ять днів до винесення рішення - 16 серпня. Як повідомляла директор департаменту санкційної політики міністерства Інна Богатих, йдеться про авіадвигун та повітряний стартер, що належали Міноборони Білорусі.

Втім, чи стосується ухвалене нині рішення всього запитуваного білоруського майна, однозначного поки не відомо. Саме рішення чиновниця поки не коментувала.

Зазначимо, що, тоді ж було подано інший позов - про стягнення в дохід держави майна групи компаній "Волга-Дніпро", що є одним з найбільших гравців на російському логістичному ринку. У неї в Україні хочуть відібрати шість авіадвигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків Ан-124-100 "Руслан".

Останнє питання в Мін'юсті вважають особливо важливим в контексті міжнародної конфіскації російського майна на користь України, оскільки наразі у Канаді розпочата аналогічна процедура щодо літака "Руслан", який належить цій же компанії і був арештований Канадою.

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