Мін'юст просить конфіскувати майно Міноборони Білорусі та російської "Волга-Дніпро" в Україні: що саме

Міністерство юстиції України 16 серпня подало до Вищого антикорупційного суду два нових позови про застосування санкції у виді стягнення активів, а саме до російської групи компаній "Волга-Дніпро" та Міністерства оборони Білорусі.

Як повідомила у Facebook директор департаменту санкційної політики міністерства Інна Богатих, у першої хочуть конфіскувати шість віаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків Ан-124-100 "Руслан", а у другого - один авіадвигун та повітряний стартер.

Чиновниця пояснила, что позов до "Волга-Дніпро", яка є однією з найбільших логістичних компаній Росії у сфері транспортних авіаперевезень, має підприємства і активи в багатьох країнах світу, "є надважливим ще й з точки зору міжнародної конфіскації".

"Бо в Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака "Руслан", який належить цій же компанії і наразі арештований Канадою та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії "заморожені" Німеччиною. Це - сотні мільйонів доларів", - нагадала Богатих.

Вона також висловила думку, що український механізм стягнення активів осіб, які підтримують агресію РФ, який є "новим інструментом для світу", є "занадто гуманним", хоча й справедливим та співмірним в умовах безпрецедентної агресіі проти України.

"Моя особиста точка зору - лише запровадження аналогічного підходу на рівні всіх демократичних країн, коли бізнес, який продовжує працювати в державі-агресорі, має відповідати своїми активами по всьому світу, зможе на майбутнє зменшити ризики воєн", - додала представниця Мін'юсту.

Відповідальна за реалізацію санкційної політики підкреслила, що без підтримки бізнесу, який своїми податками фінансує бюджет країни-агресора, ведення нею тривалої війни є неможливим. Відповідно, за її словами, бізнес, лояльний до РФ, "має чітко усвідомити: його активи будуть конфісковані по всьому світу" для відшкодування збитків, спричинених російською агресією.

Нагадаємо, що "Волга-Дніпро" та ціла низка пов'язаних із нею компаній потрапила під українські санкції 12 травня. Втім, ще одна російська юрособа - ТОВ "Волга-Дніпро ММ XVI" - потрапила під них ще до повномасштабної війни, в квітні 2021 року.