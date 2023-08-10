Перший аукціон з продажу конфіскованих у росіян активів провалився: яка причина

Фонд державного майна не зміг провести 10 серпня перший аукціон з продажу санкційного майна через брак потенційних покупців. На ньому, нагадаємо, планувалося продати компанію "Інвестагро".

Як пояснюють у фонді, стартова вартість підприємства становила 55 мільйонів гривень, що є його балансовою вартістю. Однак необоротні активи підприємства становлять лише 3,9 мільйона гривень.

Левова ж частка балансової вартості – 21 мільйон гривень – це дебіторська заборгованість, тобто кошти, які контрагенти повинні сплатити підприємцю. Окрім цього, інвестор повинен погасити 17,2 мільйона гривень поточних боргів.

"ФДМ продовжує готувати російські активи до приватизації. Вже незабаром ми оголосимо новий аукціон. Наша ціль – щоб усе майно, вилучене в російських олігархів та осіб, які підтримують війну, працювало на перемогу та зміцнювало нашу економіку", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що "Інвестагро" належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації "ВСМПО-Авісма" Михайлу Шелкову. Ця корпорація постачала титанову продукцію підприємствам військово-оборонної промисловості РФ, зокрема в межах контрактів на виконання державного оборонного замовлення.

Рішення про конфіскацію активів Шелкова в Україні, зокрема "Інвестагро", "ВСМПО Титан Україна"‎ та "Тай-Мінералс"‎, ухвалив 23 січня Вищий антикорупційний суд. 3 лютого Апеляційна палата ВАКС затвердила також конфіскацію Демурінського гірничо-збагачувального комбінату. 24 лютого вилучені активи Шелкова Кабінет міністрів передав в управління ФДМ.