ВАКС вирішив все ж конфіскувати в російського олігарха Шелкова Демурінський ГЗК

Вищий антикорупційний суд 3 лютого задовольнив апеляційну скаргу Міністерства юстиції України та стягнув в дохід держави активи російського олігарха Михайла Шелкова, зокрема Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (Дніпропетровська область). Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook директор департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

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"Він намагався їх замаскувати як власність "українського інвестора", продавши напередодні повномасштабного вторгнення титановий комбінат за 3750 євро громадянці України", - зазначила вона.

За словами чиновниці, згідно остаточного рішення ВАКС, яке не підлягає оскарженню, в дохід держави звернуто 100% ДемГЗК, ТОВ "Інаестагро", ТОВ "Тай-Мінералс", грошові кошти на понад 14 мільйонів гривень, нерухомість, транспорт та обладнання. Надалі, як вказала Богатих, має бути рішення Кабінету Міністрів про те, хто буде від імені держави управлятиме стягнутим майном.

Нагадаємо, що 23 грудня Богатих повідомляла про відмову ВАКС у задоволенні позову Мін'юсту щодо стягнення в дохід держави ДемГЗК через те, що суд не вважає достатніми докази збереження Шелковим контролю над підприємством.

Натомість він вирішив конфіскувати в Шелкова квартиру в Одесі, квартиру та склад в Нікополі, п'ять автомобілів, трактор, а також 100% ТОВ "ВСМПО Титан Україна".

Зазначимо, що Шелков, який є бенефіціаром та заступником голови ради директорів російської корпорації-найбільшого у світі виробника титану "ВСМПО-Авісма", знаходиться під санкціями України ще з червня 2021 року. Тоді вони вводилися безстроково, однак рішенням від 19 жовтня 2022 року були обмежені лише 10-річним терміном.