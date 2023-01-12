ВАКС стягнув у дохід держави майно двох російських депутатів у Ялті

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 12 січня задовольнила два адміністративних позови Міністерства юстиції України стосовно депутатів Державної думи Російської Федерації.

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Про перше та друге рішення повідомила пресслужба ВАКС.

ВАКС застосував до депутатів санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції".

Так, ВАКС стягнув у дохід держави котедж загальною площею 523,7 кв. м, який знаходиться у Ялті.

Крім того, у дохід держави стягнуто майно другого депутата, а саме: нежитлове приміщення‑машиномісце у Ялті, а також приміщення-апартаменти загальною площею 76,4 кв. м.

"Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення", - уточнили в ВАКС.

Нагадаємл, ВАКС вперше конфіскував активи російського олігарха - Володимира Євтушенкова - у вересні 2022 року. Згодом уряд визначив Фонд державного майна уповноваженим органом управління активами, стягнутими в дохід держави через застосування санкцій до Євтушенкова.

Нещодавно Мін'юст також подало до ВАКС позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски, який є одним з найбагатших російських олігархів.