ВАКС відпустив під заставу екснардепа від "Опоблоку", що отримував гроші на житло в Києві, маючи своє

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 26 грудня обрав запобіжний захід у вигляді 397 тисяч гривень застави депутату Верховної Ради попереднього, VIII скликання, якого підозрюють у незаконному одержанні понад 700 тисяч гривень компенсації за житло.

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Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суд також поклав на фігуранта обов’язки прибувати до детективів, прокурора чи суду за першою вимогою; повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматись від спілкування зі свідками у справі та здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків встановлено до 26 лютого 2023 року. Екснардепу інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

Розслідування встановило, що ця особа з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержувала з бюджету апарату Ради компенсацію за винайм житла, яку призначали нардепам, які не мали власних помешкань у столиці.

Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську в Києві та за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тисячі гривень. Зазначається, що лише після виходу журналістського розслідування програми "Схеми" депутат відмовився від одержання цих виплат.

Зазначимо, що про підозру фігуранту було повідомлено 1 грудня. У САП традиційно не уточнюють, про кого саме йде мова, але називають його "колишнім нардепом від ОПЗЖ". Втім, у попредньому скликанні парламенту не було депутатів, обраних від ОПЗЖ.

За даними ж низки ЗМІ, йдеться про Олександра Долженкова, який у Раді 7-го скликання представляв Партію регіонів, а у 8-му - "Опозиційний блок". У 2019 році він балотувався також від "Опоблоку", який до парламенту не пройшов.

Нагадаємо, що також НАБУ підозрює у незаконному отриманні компенсації за винайм житла у столиці депутату Верховної Ради VIII скликання Валерію Пацкану, який наразі займає посаду голови Рахункової палати. Його ВАКС відпустив під заставу у 49,6 тисячі гривень.