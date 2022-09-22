ВАКС виніс новий вирок екснардепу від БПП, що отримував гроші на готель, маючи житло в Києві: три роки тюрми

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 22 вересня скасувала виправдувальний вирок від 14 червня 2021 року депутату Верховної Ради VII скликання (УДАР) та VIII скликання ("Блок Петра Порошенка") Руслану Сольвару за незаконне отримання компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла.

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Як ідеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, апеляційна інстанція винесна новий вирок, яким екснардепа визнано винуватим у цьому злочині, кваліфікованому за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

В суді було доведено, що Сольвар дійсно приховав отримання у спадщину квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету йому було незаконно сплачено 361,5 тисячі гривень компенсацій.

Нагадаємо, що за даними слідства, спадок він отримав на початку березня 2017 року, але лише в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, відмовився від отримання коштів за проживання в готелі. За ці півтора року якраз і "набігла" зазначена сума.

Заслухавши доводи сторін, суд підтримав позицію прокурора САП, скасував вирок суду першої інстанції та постановив новий, відповідно до якого вказаному екснардепу призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8500 гривень.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного суду протягом трьох місяців.