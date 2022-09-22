ВАКС вынес новый приговор экс-нардепу от БПП, получавшему деньги на гостиницу, имея жилье в Киеве: три года тюрьмы

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 22 сентября отменила оправдательный приговор от 14 июня 2021 депутату Верховной Рады VII созыва (УДАР) и VIII созыва ("Блок Петра Порошенко") Руслану Сольвару за незаконное получение компенсации на расходы по найму номеру связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.

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Как говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, апелляционная инстанция вынесла новый приговор, которым экс-нардеп признан виновным в этом преступлении, квалифицированном по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

В суде было доказано, что Сольвар действительно скрыл наследство в виде квартиры в столице и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета ему было незаконно уплачено 361,5 тысячи гривен компенсаций.

Напомним, что по данным следствия, наследство он получил в начале марта 2017 года, но только в октябре 2018 года после ряда публикаций в СМИ отказался от получения средств за проживание в гостинице. За эти полтора года как раз и "набежала" указанная сумма.

Заслушав доводы сторон, суд поддержал позицию прокурора САП, отменил приговор суда первой инстанции и вынес новый, согласно которому указанному экс-нардепу назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на 1 год и со штрафом в размере 8500 гривен.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном суд в течение трех месяцев.