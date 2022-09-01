Нардеп Елена Шуляк подозревается в злоупотреблении властью. Возбуждено уголовное дело

В Киевской области полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о факте возможных злоупотреблений властью народной депутаткой Еленой Шуляк ("Слуга народа").

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Об этом свидетельствует выписка из ЕРДР об открытии уголовного производства, копия которого есть в распоряжении "Украинских новостей".

Уголовное производство зарегистрировано 18 февраля 2022 после соответствующего определения Ирпенского городского суда Киевской области.

Суд обязал отдел полиции Бучанского РУП ГУНП в Киевской области внести сведения в ЕРДР по обращению Колесник Г.М. по факту злоупотребления властью Еленой Шуляк с целью получения неправомерной выгоды для самой себя, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам (ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины).

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 тыс. гривен - 68 тыс. гривен) или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или ограничение свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование осуществляется отделом полиции №2 Бучанского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Других подробностей дела не сообщается.

По данным СМИ, муж Елены Шуляк – Александр Шуляк, а также ее брат – Алексей Заремба, несмотря на общую мобилизацию и запрет на выезд из Украины для мужчин призывного возраста, уехали из страны в начале марта. Они пересекли государственную границу Украины в пункте пропуска "Краковец" 9 марта, при этом не задекларировали имевшие при себе материальные ценности: 1,3 млн долларов США наличными, коллекцию икон и ценные часы.