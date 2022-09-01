Нардеп Олена Шуляк підозрюється у зловживанні владою. Відкрита кримінальна справа

На Київщині поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про факт можливих зловживань владою народною депутаткою Оленою Шуляк ("Слуга народу").

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Про це свідчить витяг з ЄРДР про відкриття кримінального провадження, копія якого є в розпорядженні "Українських новин".

Кримінальне провадження зареєстроване 18 лютого 2022 року після відповідної ухвали Ірпінського міського суду Київської області.

Суд зобов’язав відділ поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області внести відомості до ЄРДР за зверненням Колесник Г.М. за фактом зловживання владою Оленою Шуляк з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам (ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. гривень - 68 тис. гривень) або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснює відділ поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Інших подробиць справи не повідомляється.

За даними ЗМІ, чоловік Олени Шуляк – Олександр Шуляк, а також її брат – Олексій Заремба, попри загальну мобілізацію та заборону на виїзд з України для чоловіків призовного віку, виїхали з країни на початку березня. Вони перетнули державний кордон України в пункті пропуску "Краковець" 9 березня, при цьому не задекларували матеріальні цінності, що мали при собі: 1,3 млн доларів США готівкою, колекцію ікон та коштовні годинники.