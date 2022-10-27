ВАКС відпустив голову Рахункової палати Пацкана від заставу в менше 50 тисяч гривень

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 27 жовтня обрав запобіжний захід депутату Верховної Ради VIII скликання Валерію Пацкану, який наразі займає посаду голови Рахункової палати, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. При цьому там зауважують, що це є максимально можливим розміром застави для злочину, у якому підозрюється екснардеп.

А підозрюється він, нагадаємо, у незаконному отриманні з вересня 2017 по березень 2018 року 117 тисяч гривень компенсації за винайм житла у столиці. Йому інкримінують частину 1 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).

Також на посадовця до 27 грудня покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; а також утримуватись від спілкування зі свідками у справі.

Нагадаємо, що загалом Національне антикорупційне бюро викрило на незаконному одержанні компенсації за житло вже вісьмох нардепів (загальна сума таких компенсацій скаладє 4,4 мільйона гривень).

У семи справах розслідування вже завершено й вони передані до ВАКС, який ухвалив рішення стосовно шести нардепів. Втім, наразі набув законної сили лише один обвинувальний вирок - стосовно колишнього нардепа Руслана Сольвара, якого засудили до трьох років позбавлення волі.