ВАКС отпустил главу Счетной палаты Пацкана под залог в менее 50 тысяч гривен

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 27 октября избрал меру пресечения депутату Верховной Рады VIII созыва Валерию Пацкану, который в настоящее время занимает должность главы Счетной палаты, меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен.

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Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры. При этом там отмечают, что это максимально возможный размер залога для преступления, в котором подозревается экс-нардеп.

А подозревается он, напомним, в незаконном получении с сентября 2017 по март 2018 года 117 тысяч гривен компенсации за снятие жилья в столице. Ему инкриминируют часть 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью, нанесшее существенный ущерб).

Также на чиновника до 27 декабря возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и в суд; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места своего проживания и места работы; а также воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

Напомним, что в целом Национальное антикоррупционное бюро разоблачило на незаконном получении компенсации за жилье уже восемь нардепов (общая сумма таких компенсаций составляет 4,4 миллиона гривен).

По семи делам расследование уже завершено и они переданы в ВАКС, который принял решение в отношении шести нардепов. Впрочем, вступил в законную силу пока лишь один обвинительный приговор - в отношении бывшего нардепа Руслана Сольвара, приговоренного к трем годам лишения свободы.