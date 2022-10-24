НАБУ сообщило о подозрении главе Счетной палаты Валерию Пацкану

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан подозревается в том, что незаконно получил 117,65 тыс. грн. компенсации за жилье, когда был народным депутатом Верховной Рады прошлого созыва.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что 24 октября 2022 НАБУ и САП сообщили народному депутату VIII созыва о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс. грн компенсации за жилье. Действия лица квалифицировали по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

"Следствие установило, что народный избранник, занимающий в настоящее время одну из руководящих должностей в Счетной палате, в сентябре 2017 года подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или съема гостиничного номера", - отмечают в НАБУ.

Однако, как установило следствие, на момент подачи этого заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания, что не помешало ему незаконно получать в течение следующих шести с половиной месяцев 117,65 тыс. грн из бюджета Верховной Рады.

Фамилия народного избранника не сообщается, но по данным СМИ речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане.

В целом детективы разоблачили на незаконном получении более 4,4 млн грн компенсации за жилье восемь нардепов.

По семи делам расследование было закончено и направлено в ВАКС, который принял решение в отношении шести нардепов. В настоящее время один обвинительный приговор - в отношении бывшего нардепа Руслана Сольвара - вступил в законную силу, его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Еще два экснардепа – Александр Черненко и Александр Пресман – пошли на соглашение с обвинением и получили три года лишения свободы с соответствующим испытательным сроком, также они добровольно возместили 580 тыс. грн и 929 тыс. грн соответственно.

В общей сложности нардепы после разоблачения детективами НАБУ вернули в бюджет более 4,22 млн грн.

Напомним, НАБУ 21 октября сообщило депутату Верховной Рады VIII созыва о подозрении в организации преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла Одесскому припортовому заводу ущерб в сумме 93,3 миллиона гривен.