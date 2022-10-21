Екссоратнику Порошенка Грановському інкримінують організацію схеми, через яку ОПЗ втратив 93 мільйона

Національне антикорупційне бюро 21 жовтня повідомило депутату Верховної Ради VIII скликання про підозру в організації злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала Одеському припортовому заводу збитків у сумі 93,3 мільйона гривень.

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Як повідомляють в бюро, дії екснардепа кваліфіковано за частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (організація зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Слідство встановило, що фігурант організував схему, за якою ОПЗ продавав добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям саме ОПЗ.

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї ОПЗ недоотримав дохід у зазначеній сумі. У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми.

Зокрема, це були довірена особа екснардепа (його пособник), заступник директора ОПЗ, начальнику відділу ОПЗ та власник іноземної компанії, яка була учасницею корупційної схеми. Довірену особу колишнього депутата та власника компанії-учасниці схеми було оголошено в розшук.

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"Що ж до самого організатора схеми, то, оскільки місце перебування його не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку статей 278 та 135 Кримінального процесуального кодексу", - зазначають в НАБУ.

Хоча в бюро не вказують особу головного підозрюваного, неофіційно правоохоронці підтверджують, зокрема "Українській правді" та агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про колишнього заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олександра Грановського.

За даними українських ЗМІ, Грановський поїхав з України в Ізраїль ще в серпні 2019 року, отримавши візу для репатріації. Порошенко, який програв президентські виборі 2019 року, прогнозував, що Грановський, який тоді вийшов з БПП, більше не буде займатися політикою, і той дійсно з тих пір публічної діяльності не вів, натомість претензії до екснардепа з'явилися у Держбюро розслідувань та НАБУ.