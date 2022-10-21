Экс-соратнику Порошенко Грановскому инкриминируют организацию схемы, из-за которой ОПЗ потерял 93 миллиона

Национальное антикоррупционное бюро 21 октября сообщило депутату Верховной Рады VIII созыва о подозрении в организации преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла Одесскому припортовому заводу ущерб в сумме 93,3 миллиона гривен.

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Как сообщают в бюро, действия экс-нардепа квалифицированы по части 3 статьи 27, части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (организация злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Следствие установило, что фигурант организовал схему, по которой ОПЗ продавал удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям именно ОПЗ.

Схема действовала в течение марта-декабря 2015, из-за нее ОПЗ недополучил доход в указанной сумме. В марте 2020 года следствие сообщило о подозрении четырем участникам схемы.

В частности, это были доверенное лицо экс-нардепа (его пособник), заместитель директора ОПЗ, начальник отдела ОПЗ и владелец иностранной компании, которая была участницей коррупционной схемы. Доверенное лицо бывшего депутата и владелец компании-участницы схемы были объявлены в розыск.

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"Что же касается самого организатора схемы, то, поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке статей 278 и 135 Уголовного процессуального кодекса", - отмечают в НАБУ.

Хотя в бюро не указывают личность главного подозреваемого, неофициально правоохранители подтверждают, в частности, "Украинской правде" и агентству "Интерфакс-Украина", что речь идет о бывшем заместителе главы фракции "Блок Петра Порошенко" Александре Грановском.

По данным украинских СМИ, Грановский уехал из Украины в Израиль еще в августе 2019 года, получив визу для репатриации. Порошенко, проигравший президентские выборы 2019 года, прогнозировал, что Грановский, который тогда вышел из БПП, больше не будет заниматься политикой, и тот действительно с тех пор публичной деятельности не вел, в то же время претензии к экснардепу появились у Госбюро расследований и НАБУ .