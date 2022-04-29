ФГИ уволил выписавших себе многомиллионные премии руководителей ОПЗ

Фонд государственного имущества уволил руководителей ОПЗ, которые ранее выписали себе зарплату и премии в размере 7 млн гривен. Об этом на своем Facebook сообщила и.о. главы ФГИ Ольга Батова.

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"Решения руководства предприятия, сделавшего выплату себе зарплаты и премии в размере 7 миллионов гривен, отменены. Все до копейки средства уже возвращены на предприятие. Они уйдут на зарплаты рядовым работникам завода. Вместе с тем Наблюдательный совет ОПЗ принял единственное правильное решение – досрочно прекратить контракты с указанными тремя членами правления", — написала Батова.

По ее словам, и.о. главы ФГИ поручила провести внеплановый внутренний аудит на предприятии по оценке эффективности управленческой деятельности и сделать выводы о законности принятых решений по начислению и выплате.

"Во избежание аналогичных ситуаций подписала запросы представителям государства в наблюдательных советах предприятий, находящихся в управлении Фонда, а также на государственные предприятия в управлении, где нет наблюдательных советов, предоставить информацию о всех начислениях руководителям компаний с момента введения военного положения. Решения будут приниматься быстро и бескомпромиссно", — отметила Батова.

Напомним, в начале апреля Одесский припортовый завод законсервировали из-за военного положения, а сотрудники предприятия были отправлены в бессрочные отпуска.