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ФДМ звільнив керівників ОПЗ, що виписали собі багатомільйонні премії.

ФДМ звільнив керівників ОПЗ, що виписали собі багатомільйонні премії.

Фонд державного майна звільнив керівників ОПЗ, які раніше виписали собі зарплату та премії у розмірі 7 млн гривень. Про це на своєму Facebook повідомила в.о. голови ФДМ Ольга Батова.

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"Рішення керівництва підприємства, яке зробило виплату собі зарплати та премії у розмірі 7 мільйонів гривень, скасовано. Усі до копійки кошти вже повернуто на підприємство. Вони підуть на зарплати рядовим працівникам заводу. Водночас Наглядова рада ОПЗ прийняла єдине правильне рішення – достроково припинити контракти із зазначеними трьома членами правління", - написала Батова.

За її словами, в.о. голови ФДМ доручила провести позаплановий внутрішній аудит на підприємстві з оцінки ефективності управлінської діяльності та зробити висновки законності прийнятих рішень щодо нарахування та виплати.

"Для уникнення аналогічних ситуацій підписала запити представникам держави у наглядових радах підприємств, що перебувають в управлінні Фонду, а також на державні підприємства в управлінні, де немає наглядових рад, надати інформацію про всі нарахування керівникам компаній з моменту введення воєнного стану. Рішення прийматимуться швидко та безкомпромісно", - зазначила Батова.

Нагадаємо, на початку квітня Одеський припортовий завод законсервували через воєнний стан, а співробітників підприємства було відправлено в безстрокові відпустки.

Автор:
Степан Крьока