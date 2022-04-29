ФДМ звільнив керівників ОПЗ, що виписали собі багатомільйонні премії.

Фонд державного майна звільнив керівників ОПЗ, які раніше виписали собі зарплату та премії у розмірі 7 млн гривень. Про це на своєму Facebook повідомила в.о. голови ФДМ Ольга Батова.

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"Рішення керівництва підприємства, яке зробило виплату собі зарплати та премії у розмірі 7 мільйонів гривень, скасовано. Усі до копійки кошти вже повернуто на підприємство. Вони підуть на зарплати рядовим працівникам заводу. Водночас Наглядова рада ОПЗ прийняла єдине правильне рішення – достроково припинити контракти із зазначеними трьома членами правління", - написала Батова.

За її словами, в.о. голови ФДМ доручила провести позаплановий внутрішній аудит на підприємстві з оцінки ефективності управлінської діяльності та зробити висновки законності прийнятих рішень щодо нарахування та виплати.

"Для уникнення аналогічних ситуацій підписала запити представникам держави у наглядових радах підприємств, що перебувають в управлінні Фонду, а також на державні підприємства в управлінні, де немає наглядових рад, надати інформацію про всі нарахування керівникам компаній з моменту введення воєнного стану. Рішення прийматимуться швидко та безкомпромісно", - зазначила Батова.

Нагадаємо, на початку квітня Одеський припортовий завод законсервували через воєнний стан, а співробітників підприємства було відправлено в безстрокові відпустки.