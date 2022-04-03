ОПЗ законсервували

Одеський припортовий завод через воєнний стан, а співробітників підприємства було відправлено в безстрокові відпустки. Про це повідомив мер міста Південне Володимир Новацький.

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"Одеський припортовий завод та міський спортивний комплекс "Олімп" зараз потрапили під консервацію. Працівників заводу та спорткомплексу відправлено в безстрокові відпустки", – зазначив мер Південного, на території якого розташований припортовий завод.

За його словами, мерія готується до передачі спорткомплексу "Олімп" у власність міської територіальної громади.

До війни ОПЗ зазнавав труднощів через високу ціну на газ, який є для нього головною технологічною сировиною.

Нагадаємо, 24 лютого о 5-й годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає онлайн в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.