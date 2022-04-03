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ОПЗ законсервували
Одеський припортовий завод через воєнний стан, а співробітників підприємства було відправлено в безстрокові відпустки. Про це повідомив мер міста Південне Володимир Новацький.
"Одеський припортовий завод та міський спортивний комплекс "Олімп" зараз потрапили під консервацію. Працівників заводу та спорткомплексу відправлено в безстрокові відпустки", – зазначив мер Південного, на території якого розташований припортовий завод.
За його словами, мерія готується до передачі спорткомплексу "Олімп" у власність міської територіальної громади.
До війни ОПЗ зазнавав труднощів через високу ціну на газ, який є для нього головною технологічною сировиною.Підписуйтесь на наш Telegram канал
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