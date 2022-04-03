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ОПЗ законсервировали
Одесский припортовый завод из-за военного положения, а сотрудники предприятия были отправлены в бессрочные отпуска. Об этом сообщил мер города Южное Владимир Новацкий.
"Одесский припортовый завод и городской спортивный комплекс "Олимп" сейчас попали под консервацию. Работники завода и спорткомплекса отправлены в бессрочные отпуска", – отметил мэр Южного, на территории которого расположен припортовый завод.
По его словам, мэрия готовится к передаче спорткомплекса "Олимп" в собственность городской территориальной общины.
До войны ОПЗ испытывал трудности из-за высокой цены на газ, который является для него главным технологическим сырьем.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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