ОПЗ законсервировали

Одесский припортовый завод из-за военного положения, а сотрудники предприятия были отправлены в бессрочные отпуска. Об этом сообщил мер города Южное Владимир Новацкий.

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"Одесский припортовый завод и городской спортивный комплекс "Олимп" сейчас попали под консервацию. Работники завода и спорткомплекса отправлены в бессрочные отпуска", – отметил мэр Южного, на территории которого расположен припортовый завод.

По его словам, мэрия готовится к передаче спорткомплекса "Олимп" в собственность городской территориальной общины.

До войны ОПЗ испытывал трудности из-за высокой цены на газ, который является для него главным технологическим сырьем.

Напомним, 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает онлайн в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.