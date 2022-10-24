Бывшего главу НБУ Шевченко объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро 24 октября сообщило о розыске трех должностных лиц АБ "Укргазбанк", причастных к хищению более 200 млн грн. Среди них и бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Речь идет об экспредседателе правления "Укргазбанка", одном из заместителей "Укргазбанка" и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения", - говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.

Так, Кирилл Шевченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины

Также в розыск объявлены должностные лица АБ "Укргазбанк" Денис Чернышев и Елена Хмеленко.

Напомним, что НАБУ сообщило Шевченко о подозрении в нанесении государственному Укргазбанку 206 миллионов гривен убытков из-за вывода средств по якобы фиктивным договорам об агентских услугах.

Отметим, Кирилл Шевченко, уволенный 6 октября с должности главы Национального банка Украины, заявляет, что причиной его отставки стало не только состояние здоровья, но и политическое давление .

После своего увольнения Шевченко уехал за границу на лечение.