Звільнений з НБУ Шевченко відреагував на підозру й розповів про "майже дворічний політичний тиск"

Кирило Шевченко, звільнений 6 жовтня з посади голови Національного банку України, заявляє, що причиною його відставки став не лише стан здоров'я, а й політичний тиск, який його підірвав. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Я не став говорити про майже дворічний політичний тиск, який посилився напередодні мого рішення і, власне, зумовив серйозне погіршення проблем зі здоров’ям. Я не був зручним головою Національного банку. Інформація про оголошення підозри стала неочікуваною — я дізнався про неї зі ЗМІ, перебуваючи за кордоном на лікуванні", - заявив Шевченко.

За його словами, заявлене правоохоронцями є результатом передчасних висновків, зроблених на основі поспішних та недоведених суджень, і він готовий відповідати за кожен свій підпис.

"Кожна угода, укладена Укргазбанком за мого керівництва, була на 100% ринковою. За понад 28 років своєї професійної діяльності я жодного разу не зрадив своїй совісті та гідності... Усі фінансові операції Укргазбанку підтверджені forensic, який спільно робили Baker Tilly International і Deloitte Touche Tohmatsu, а також окремим діагностичним обстеженням PwC", - зазначив Шевченко.

Крім того, як вказав ексголова НБУ та Укргазбанку, останній, як державний банк, перевірявся також Державною аудиторською службою, і за результатами усіх цих перевірок не було знайдено жодних порушень, адже всі операції були проведені згідно з чинним законодавством та у рамках цінової політики Укргазбанку.

"Я вважаю проявом політичного переслідування та зведення рахунків реанімацію саме зараз кримінальної справи, якій уже 3,5 роки і яка весь цей час так і не розслідувалась. Проте сам факт справи періодично використовувався для репутаційних атак на мене. У такий спосіб мене намагалися — але безрезультативно — схилити до рішень, які я вважаю шкідливими для фінансової стабільності держави та загрозою для інституційної незалежності НБУ", - заявив він.

При цьому Шевченко додав, що існують і інші фактори, що прямо свідчать про "позапроцесуальну природу такого переслідування", але зараз він про них говорити не буде. За словами ексголови НБУ, наразі він займається формуванням своєї правової позиції з цього питання.

Нагадаємо, що перед офіційним звільненням Верховною Радою в четвер Національне антикорупційне бюро повідомило Шевченку про підозру в нанесенні державному Укргазбанку 206 мільйонів гривень збитків через виведення коштів за нібито фіктивними договорами про агентські послуги.