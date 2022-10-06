НАБУ і САП повідомили про підозру голові НБУ Шевченку

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру голові Національного банку України Кирилу Шевченку.

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Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що САП та НАБУ викрили протиправну діяльність службових осіб державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів.

"З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісячно незаконно виплачував "винагороду" цим особам", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що впродовж 2014 - 2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

На сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких діючий Голова Національного банку України, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

"Разом з тим наголошуємо, що факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування діючого Голови Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України", - наголосили в САП.

У відомстві зазначили, що досудове розслідування, в ході якого діям усіх причетних до вчинення вказаного злочину осіб буде надано належну правову оцінку, триває.

Нагадаємо, Кирил Шевченко йде з посади Голови Національного банку України.

4 жовтня Шевченко вирішив подати у відставку. Причиною такого рішення він вказав стан здоров'я.

А 6 жовтня Комітет Верховної Ради з питань фінансів під час засідання в режимі онлайн схвалив постанову щодо його звільнення з посади Голови Національного банку України.