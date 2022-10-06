Фінансовий комітет ВР підтримав звільнення Шевченка з посади голови НБУ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів під час засідання в режимі онлайн схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади Голови Національного банку України.

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Про це 6 жовтня повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

"За" проголосували 18 членів комітету, 1 – утримався. Постанову передали на розгляд у залі парламенту.

"Фактично, обговорення не було. Депутати тільки подякували пану Шевченко за його роботу. В залі теж скоріш за все буде без обговорення", — зазначив Железняк.

За його словами, найбільш імовірним кандидатом на заміну Шевченку є колишній голова правління Ощадбанку (2014-2020) Андрій Пишний.

Сам Шевченко раніше також працював у Ощадбанку - радником голови правління у 2012-2014 роках, до цього у 2010-2011 роках очолював Терра Банк, у 2011-2012 роках був членом наглядової ради цієї фінустанови.

В 2014 році став першим заступником голови Укргазбанку, а з 2015 - його головою. Шевченко працював на цій посаді до 16 липня 2020 року, коли був призначений головою НБУ.

4 жовтня Шевченко вирішив подати у відставку. Причиною такого рішення він вказав стан здоров'я.

