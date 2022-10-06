Финансовый комитет ВР поддержал увольнение Шевченко с должности главы НБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов во время заседания в режиме онлайн одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности председателя Национального банка Украины.

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Об этом 6 октября сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 18 членов комитета, 1 – воздержался. Постановление было передано на рассмотрение в зале парламента.

"Фактически, обсуждения не было. Депутаты только поблагодарили господина Шевченко за его работу. В зале тоже, скорее всего, будет без обсуждения", — отметил Железняк.

По его словам, наиболее вероятным кандидатом на замену Шевченко является бывший председатель правления Сбербанка (2014-2020) Андрей Пышный.

Сам Шевченко ранее также работал в Ощадбанке – советником председателя правления в 2012-2014 годах, до этого в 2010-2011 годах возглавлял Терра Банк, в 2011-2012 годах был членом наблюдательного совета этого финучреждения.

В 2014 году стал первым заместителем председателя Укргазбанка, а с 2015 – его председателем. Шевченко работал на этом посту до 16 июля 2020 года, когда был назначен главой НБУ.

4 октября Шевченко решил подать в отставку. Причиной такого решения он назвал состояние здоровья.

