Новым главой НБУ может стать экс-председатель Ощадбанка Пышный, - нардеп

Депутат Верховной от фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что наиболее вероятным кандидатом на должность главы Национального банка является бывший глава Ощадбанка Андрей Пышный. Об этом Железняк написал на своем телеграмм-канале.

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"Самый вероятный кандидат на должность нового главы Нацбанка - Андрей Пышный (экс-председатель Ощадбанка). Есть и другие кандидаты, но меньше верю в их карьерный рост", - написал Железняк.

Он отметил, что отставка действующего главы НБУ путем голосования в Раде должна состояться на этой неделе (до 8 октября). Будет ли в ближайшие дни назначен новый глава НБУ пока неизвестно.

Напомним, 4 октября глава НБУ Кирилл Шевченко решил подать в отставку. Причиной такого решения Шевченко указал состояние здоровья.