Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Фінанси
Дата публікації

Новим головою НБУ може стати екс-голова Ощадбанку Пишний, - нардеп

Новим головою НБУ може стати екс-голова Ощадбанку Пишний, - нардеп
Андрій Пишний

Депутат Верховної від фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що найбільш ймовірним кандидатом на посаду голови Національного банку є колишній голова Ощадбанку Андрій Пишний. Про це Железняк написав на своєму телеграм-каналі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Найбільш вирогідний кандидат на посаду нового Голови Нацбанку - Андрій Пишний (екс-голова Ощадбанку). Є і інші кандидати, але менше вірю в їх кар’єрне зростання", -написав Железняк.

Він зазначив, що відставка чинного голови НБУ шляхом голосування в Раді має відбутися на цьому тижні(до 8 жовтня). Чи буде найближчими днями призначений новий голова НБУ наразі невідомо.

Нагадаємо, 4 жовтня голова НБУ Кирило Шевченко вирішив подати у відставку. Причиною такого рішення Шевченко вказав стан здоров'я. 

Автор:
Степан Крьока