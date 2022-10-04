Новим головою НБУ може стати екс-голова Ощадбанку Пишний, - нардеп

Депутат Верховної від фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що найбільш ймовірним кандидатом на посаду голови Національного банку є колишній голова Ощадбанку Андрій Пишний. Про це Железняк написав на своєму телеграм-каналі.

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"Найбільш вирогідний кандидат на посаду нового Голови Нацбанку - Андрій Пишний (екс-голова Ощадбанку). Є і інші кандидати, але менше вірю в їх кар’єрне зростання", -написав Железняк.

Він зазначив, що відставка чинного голови НБУ шляхом голосування в Раді має відбутися на цьому тижні(до 8 жовтня). Чи буде найближчими днями призначений новий голова НБУ наразі невідомо.

Нагадаємо, 4 жовтня голова НБУ Кирило Шевченко вирішив подати у відставку. Причиною такого рішення Шевченко вказав стан здоров'я.