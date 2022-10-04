Голова НБУ Шевченко подав у відставку

Голова Національного банку Кирило Шевченко вирішив подати у відставку. Про це він написав на Facebook.

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"Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України. Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час", - написав Шевченко.

Шевченко зазначив, що в НБУ він перш за все виконував функцію антикризового менеджера та забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни.

Він зауважив, що НБУ під його керівництвом вдалося недопустити паніки на валютному ринку, зупинити масштабний відтік капіталу задля захисту резервів, а також втримати інфляцію на адекватному під час війни рівні.

"Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться й надалі. Я вдячний усій команді Національного банку, на долю якої випали найскладніші випробування в історії незалежної України. Я пишаюсь роботою з вами", - написав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко очолив НБУ 16 липня 2020 року. До цього він займав посаду голови правління "Укргазбанку".