Глава НБУ Шевченко подал в отставку

Глава Национального банка Кирилл Шевченко решил подать в отставку. Об этом он написал в Facebook.

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"Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я оставляю должность Главы Национального банка Украины. Я обратился к Президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Спасибо Президенту Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства - и в мирное, и в военное время", - написал Шевченко.

Шевченко отметил, что в НБУ он, прежде всего, выполнял функцию антикризисного менеджера и обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны.

Он отметил, что НБУ под его руководством удалось не допустить паники на валютном рынке, остановить масштабный отток капитала для защиты резервов, а также удержать инфляцию на адекватном во время войны уровне.

"Тем, кто придет после меня, я передаю банковскую систему сильной, капитализированной, устойчивой. Верю в то, что такой она останется и дальше. Я благодарен всей команде Национального банка, на долю которой выпали самые сложные испытания в истории независимой Украины. Я горжусь работой". с вами", - написал Шевченко.

Напомним, Шевченко возглавил НБУ 16 июля 2020 года. До этого он занимал должность главы правления "Укргазбанка".