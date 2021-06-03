Глава НБУ Кирилл Шевченко с "регионалами" вывел 1,1 млрд грн вкладчиков Терра Банка — СМИ

Терра Банк, владельцем и руководителем которого был нынешний глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, был ликвидирован в 2014 году после ряда перепродаж. В этих перепродажах участвовали карманный банкир Виктора Януковича-младшего, кум Дмитрия Табачника и другие топовые "регионалы".

Об этом идет речь в расследовании журналистов издания The Page, в котором приводятся доказательства того, как с помощью Руслана Цыплакова Кирилл Шевченко и его соратники вывели 1,1 млрд гривен вкладчиков Терра Банка в офшоры и затем присвоили их путем "покупки" этого же банка.

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Авторы расследования считают, что Шевченко не мог не знать о преступной схеме по выводу 1,1 млрд грн вкладчиков банка, ведь начиная с 2010 года он имел контроль над банком, занимая в нем руководящие должности. В разное время Кирилл Шевченко был председателем правления банка, членом его Наблюдательного совета, председателем Правления главного акционера Терра Банка — ЧАО "Украинская стратегическая группа", и даже президентом Терра Банка.

Журналисты пришли к выводу, что в 2012 году Кирилл Шевченко и его партнер Вадим Копылов продали Терра Банк Руслану Цыплакову за деньги, которые сами же вывели из банка годом ранее.

В подтверждение этого вывода расследователи приводят хронологию преступной схемы, по которой 40 млн долларов (по нынешнему курсу — 1,1 млрд гривен) со счетов вкладчиков Терра Банка переместились на счета связанной с Цыплаковым компании, открытые в том же Терра Банке. После этого Цыплаков за эти же деньги купил Терра Банк.

Для вывода денег, согласно расследованию, использовался Meinl Bank (Майнль банк) — австрийский банк, который в свое время был инструментом очень распространенной схемы по выводу денег вкладчиков из украинских банков.

"Сама схема выглядела так: украинский банк открывал корреспондентский счет в Meinl Bank. Далее офшор, которым владели те же люди, что и украинским банком, обращался в Meinl Bank за кредитом. Залогом по кредиту становились деньги вкладчиков украинского банка (с согласия его владельцев — банкиров-бенефициаров схемы). В момент, когда Meinl Bank принимал документы украинского банка и офшора, деньги вкладчиков на корреспондентском счете банка присваивались организаторами схемы, ибо сумма на корреспондентском счете с тех пор считалась отягощенной. В любой момент, если офшор не рассчитывался по кредиту, Meinl Bank мог списать деньги с корреспондентского счета украинского банка даже без дополнительного подтверждения", — говорится в публикации.

Для Национального банка Украины эти деньги, согласно отчетности, оставались деньгами украинского банка, потому что договоров с Meinl Bank ему никто не показывал. А вот уже для Европейского центробанка они были деньгами Meinl Bank, ведь ему Meinl Bank показывал договор залога с украинским банком.

"Далее Meinl Bank выводил списанные деньги вкладчиков в пользу украинских банкиров (чьи офшоры, конечно же, погашать кредиты никогда не собирались), а те в свою очередь становились очень богатыми людьми. Затем банки банкротились, а деньги вкладчикам возвращала Украина", — отмечают журналисты.

В итоге Терра Банк решением НБУ был лишен лицензии и ликвидирован в 2014 году. По факту данного преступления на руководителей и владельцев Терра Банка было открыто дело №62019100000000092. Материалы по делу из Нацбанка, Терра Банка и Фонда гарантирования вкладов изъяло Государственное бюро расследований, когда им еще руководила Ирина Венедиктова, сегодня — Генеральный прокурор Украины.

Как известно, Кирилл Шевченко возглавляет Национальный банк Украины с 16 июля 2020 года. Расследование, опубликованное "Украинской правдой" в 2017 году, разоблачило участие Руслана Цыплакова в финансировании вооруженных отрядов "титушек" во время Майдана. Цыплакова называют приближенным к семье Виктора Януковича и другом Виктора Януковича-младшего.