Глава НБУ подал в отставку. Что стоит за увольнением Кирилла Шевченко и почему кресло прочат Пышному

Глава Национального банка Кирилл Шевченко 4 октября подал в отставку. Сделал он это, несмотря на то, что его каденция еще не завершилась. И это в разгар войны с РФ, когда, казалось бы, кадровые перестановки в высших эшелонах власти могут навредить государству. Проведя в кресле главы НБУ два года из семи отведенных Кирилл Шевченко отметил , что уходит с должности в связи с состоянием здоровья.

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"Я обратился к Президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Спасибо Президенту за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства – и в мирное, и в военное время. С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером – и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны", – написал он.

Теперь последнее слово за парламентом, который может отправить Шевченко в отставку уже в ближайшие дни. Однако наши собеседники на анонимных началах отрицают, что у главы НБУ (и по совместительству спортсмена) проблемы со здоровьем и подчеркивают, что тот ушел не по собственной воле. Некоторые собеседники Delo.ua предполагают, что причина отставки Шевченко – давние "трения" с Офисом президента. В ОП его упрекали в "невозможности работать в команде".

Фото Кирилла Шевченко с его страницы на Facebook

Некоторые СМИ вспоминают гипертонический криз, произошедший с Кириллом Шевченко весной прошлого года во время совещания в ОП. Предположительно глава НБУ просто пережил стресс. Напомним, что тогда складывалась непростая ситуация – Рада должна была принимать закон МВФ о Нацбанке. "Шевченко пытался продвинуть в этот закон отсутствие должности первого заместителя регулятора, хотел таким образом устранить Екатерину Рожкову. В МВФ возмутились и пожаловались Банковой", – объясняет банкир на условиях анонимности.

Речь идет о давней истории противостояния, которая началась между Кириллом Шевченко и его первой заместительницей Екатериной Рожковой, которая осталась в должности как член команды предшественника Шевченко Якова Смолия. Шевченко не мог ее устранить прямо, поэтому искал обходные пути. В частности, путем законодательных изменений и объявления ей выговоров.

Отметим, что исключать проблемы со здоровьем у Кирилла Шевченко действительно не стоит, поскольку работа на должности главы Национального банка действительно может приводить к серьезным стрессам и напряжению. Но и формальность этого повода отвергать не стоит.

Напомним, что главу НБУ можно уволить с должности по нескольким причинам:

если у того завершился срок полномочий, если тот приобрел гражданство другой страны;

предоставил ложную информацию при назначении на должность;

не исполнял своих обязанностей в течение более четырех месяцев;

не подал декларации о встречах с олигархами (Верховная Рада приняла закон 23 сентября прошлого года);

если он окажется громадином другого государства, уехал в другую страну на ПМЖ.

Поэтому если и предположить, что кому-то хотелось уволить Кирилла Шевченко, то произойти это должно было "по собственному желанию".

Следует также учесть, что к ротациям в Национальном банке с осторожностью относятся международные партнеры, от финансовой помощи которых Украина сильно зависит. Опрошенные нами представители финансового сектора считают, что на количество и объем траншей от иностранцев отставка главы НБУ не повлияет, но у партнеров могут возникнуть вопросы как НБУ, так и Офиса президента.

Зато к Шевченко могут возникнуть вопросы у НАБУ, одно из уголовных дел которого касается "схем" вывода крупных средств из государственного Укргазбанка, который Кирилл Шевченко возглавлял до назначения главой Нацбанка.

Остановить печатный станок не удалось. Встал вопрос репутации

В своем сообщении Шевченко отметил, что покидает кресло главы регулятора с чистой совестью, поскольку с начала полномасштабной войны НБУ, насколько это было возможно, обеспечил бесперебойную работу финансовой системы, не допустил панику на валютном рынке, остановил масштабный отток капитала ради защиты валютных резервов и удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны

С этим трудно не согласиться, но особое внимание обращает на последний пункт в списке достижений. Как пишет Шевченко, НБУ "подставил плечо госбюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны". Именно это, вероятно, и явилось одной из причин отставки. НБУ вынужден был проводить скрытую эмиссию, о катастрофических последствиях которой Шевченко неоднократно предупреждал.

"Печать" гривны путем покупки Нацбанком ОВГЗ приводит к инфляции, с которой, в частности, и призван бороться Нацбанк. НБУ призвал Минфин повышать ставки по облигациям, чтобы увеличить рыночные заимствования и сократить эмиссию. Для этого НБУ даже в июне повысил учетную ставку с 10 до 25%, чтобы сделать привлекательными гривневые инструменты инвестирования.

Все эти меры помогли мало. Минфин отказался кардинально повышать ставки по ОВГЗ, чтобы не увеличивать государственный долг. Бремя "латания дыр" в госбюджете из Национального банка так и не сняли. Кирилл Шевченко как глава регулятора прекрасно понимает последствия таких вынужденных шагов, поэтому, вероятно, решил уйти с сохранения репутации.

Во властных и профессиональных кругах работу Шевченко оценивают в целом положительно. К примеру, заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк подчеркнул, что профессионализм НБУ позволил избежать курса 70-100-200 грн/$ вместе с гиперинфляцией. "Нацбанк доказал, что он является одним из немногих институтов с большой буквы", – написал он.

Сам глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев вообще высказался так: "Человек, удержавший гривну, банковскую систему, платежную систему страны, когда было сложнее всего. Мужчина, умеющий держать удар. Считаю это большой потерей для банковской системы и страны в целом. Уверен, он останется в команде".

Впрочем, если допустить, что одной из главных причин отставки Шевченко стала вынужденная "печать" гривны, то возникает вопрос, как именно будет справляться с этой проблемой его преемник.

Чуть ли не все сходятся на Пышном

После заявления Шевченко среди политиков и экспертов начались дискуссии по поводу преемника Шевченко. Напомним, что еще в январе в информационном пространстве уже была молва о "трение" между Шевченко и Офисом президента . И уже тогда одним из претендентов на кресло руководителя регулятора называли Андрея Пышного – бывшего председателя правления Ощадбанка.

К примеру, ассоциированный эксперт в CASE Украина, бывший заместитель председателя департамента НБУ Евгений Дубогрыз на своей странице в Facebook даже "сделал ставки": "Если бы я был букмекером, где-то примерно такие ставки нарисовал - в виде odds (как это принято в классических ставках) ). На здесь и сейчас. Андрей Пышный: 1 к 15; Евгений Мецгер: 25 к 1; Влад Рашкован: 75 к 1", – написал он.

Фото Андрея Пышного с его страницы на Facebook

Сейчас для назначения Андрея Пышного есть две главные причины. Первая неформальная – он давно знаком и тесно сотрудничает с главой Офиса президента Андреем Ермаком, в частности – в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола". Вторая – формальная, заключающаяся в заслугах Пышного в должности Ощадбанка, где тот провел успешные реформы и повысил прибыльность учреждения.

Примечательно, что в "ставках" Дубогрыза вторым отмечается Евгений Мецгер – бывший глава правления Укрэксимбанка. В январе он тоже был одним из фаворитов. Его кандидатуру в Офисе президента взамен Шевченко действительно рассматривали, но Кирилла Евгеньевича не подвинули по двум причинам: в начале Мецгер испортил себе репутацию скандалом с журналистами, а 24 февраля началась война.

В октябре прошлого года Мецгер в финучреждение посетили журналисты с вопросом о выдаче государственным банком $60 млн кредита предпринимателю, который ведет бизнес на оккупированных территориях. Затем Мецгер разнервничался, в кабинет вошла охрана, силой забрала у журналистов технику с записанным материалом и некоторое время их удерживала.

Теперь же, учитывая испорченную репутацию Мецгера, в каких бы замечательных отношениях тот ни был властными кругами, на Банковой больше склоняются к кандидатуре Андрея Пышного. Последний на запрос Delo.ua на время написания материала не ответил. Однако напомним, что и в прошлый раз отмечал, что "слухи по поводу своего назначения не комментирует".