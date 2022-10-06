НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Шевченко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко.

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Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что САП и НАБУ разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк", приведшую к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

Установлено, что руководство банка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения денежных средств.

"С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы являясь "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение" этим лицам", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен.

На сегодняшний день в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых действующий глава Национального банка Украины, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений. Действия участников организованной группы квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

"Вместе с тем подчеркиваем, что факты изложенные в сообщении о подозрении не касаются периода пребывания действующего главы Нацбанка в должности и исполнения им полномочий руководителя центрального банка Украины", - подчеркнули в САП.

В ведомстве отметили, что досудебное расследование, в ходе которого действиям всех причастных к совершению указанного преступления лиц будет дана надлежащая правовая оценка, продолжается.

Напомним, Кирилл Шевченко уходит с должности председателя Национального банка Украины.

4 октября Шевченко решил подать в отставку. Причиной такого решения он указал на состояние здоровья.

А 6 октября Комитет Верховной Рады по вопросам финансов во время заседания в режиме онлайн одобрил постановление о его увольнении с должности председателя Национального банка Украины.