Уволенный из НБУ Шевченко отреагировал на подозрение и рассказал о "почти двухлетнем политическом давлении"

Кирилл Шевченко, уволенный 6 октября с должности главы Национального банка Украины, заявляет, что причиной его отставки стало не только состояние здоровья, но и политическое давление, его подорвавшее. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Я не стал говорить о почти двухлетнем политическом давлении, которое усилилось накануне моего решения и, собственно, обусловило серьезное ухудшение проблем со здоровьем. Я не был удобным главой Национального банка. Информация об объявлении подозрения стала неожиданной — я узнал о ней из СМИ, находясь за границей на лечении", - заявил Шевченко.

По его словам, заявленное правоохранителями является результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений, и он готов отвечать за каждую свою подпись.

"Каждое соглашение, заключенное Укргазбанком при моем руководстве, было на 100% рыночным. За более чем 28 лет своей профессиональной деятельности я ни разу не изменил своей совести и достоинству... Все финансовые операции Укргазбанка подтверждены forensic, который совместно делали Baker Tilly International и Deloitte Touche Tohmatsu, а также отдельным диагностическим обследованием PwC", – отметил Шевченко.

Кроме того, как указал экс-глава НБУ и Укргазбанка, последний как государственный банк проверялся также Государственной аудиторской службой, и по результатам всех этих проверок не было найдено никаких нарушений, поскольку все операции были проведены согласно действующему законодательству и в рамках ценовой политики Укргазбанка.

"Я считаю проявлением политического преследования и сведения счетов реанимацию именно сейчас уголовного дела, которому уже 3,5 года и которое все это время так и не расследовалось. Однако сам факт дела периодически использовался для репутационных атак на меня. Таким образом меня пытались — но безрезультативно — склонить к решениям, которые я считаю вредными для финансовой стабильности государства и угрозой институциональной независимости НБУ", - заявил он.

При этом Шевченко добавил, что существуют и другие факторы, прямо свидетельствующие о "внепроцессуальной природе такого преследования", но сейчас оно них говорить не будет. По словам экс-главы НБУ, сейчас он занимается формированием своей правовой позиции по этому вопросу.

Напомним, что перед официальным увольнением Верховной Радой в четверг Национальное антикоррупционное бюро сообщило Шевченко о подозрении в нанесении государственному Укргазбанку 206 миллионов гривен убытков через выведение средств по якобы фиктивным договорам об агентских услугах.