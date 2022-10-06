Рада уволила Шевченко с должности главы НБУ. Зеленский уже предложил кандидата на его место

Верховная Рада Украины на заседании 6 сентября проголосовала за увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитет ВРУ по вопросам финансов Ярослав Железняк.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

За принятие решения проголосовали 263 депутата.

Отметим, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили Шевченко о подозрении. САП и НАБУ разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк", которая привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

Шевченко сначала в 2014 году был первым заместителем председателя Укргазбанка, а с 2015 – его председателем. Он работал в этой должности до 16 июля 2020 года, когда был назначен главой НБУ.

Однако, по информации СМИ, в частности "Українських новин", Шевченко уехал из Украины и находится за границей. Вероятно, он уже несколько недель находится за пределами Украины.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Андрея Пышного на пост главы Нацбанка Украины. Комитет по финансовой политике соберется 6 октября, около 18:30, чтобы рассмотреть его назначение.

Напомним, 4 октября Шевченко решил подать в отставку. Причиной такого решения он указал на состояние здоровья.