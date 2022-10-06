Рада звільнила Шевченка з посади голови НБУ. Зеленський вже запропонував кандидата на його місце

Верховна Рада України на засіданні 6 вересня проголосувала за звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. Про це повідомив перший заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів Ярослав Железняк.

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За прийняття рішення проголосували 263 депутати.

Зазначимо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили Шевченкові про підозру. САП та НАБУ викрили протиправну діяльність службових осіб державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

Однак за інформацією ЗМІ, зокрема "Українських новин", Шевченко виїхав із України та перебуває за кордоном. Ймовірно, він вже кілька тижнів перебуває за межами України.

В свою чергу Президент України Володимир Зеленський вніс кандидатуру Андрія Пишного на пост голови Нацбанку України. Комітет з питань фінансової політики збереться 6 жовтня, близько 18:30, щоб розглянути його призначення.

Нагадаємо, 4 жовтня Шевченко вирішив подати у відставку. Причиною такого рішення він вказав стан здоров'я.