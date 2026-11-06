Brave1 запустив нову інвестиційну платформу для розробників військових технологій

Державний кластер Brave1 запустив Brave1 Invest Portal — платформу, яка має з'єднати українські оборонні компанії з перевіреними інвесторами з України та інших країн. Через неї розробники зможуть шукати фінансування для розвитку технологій і розширення виробництва.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Як працюватиме платформа

Виробники дронів, роботизованих комплексів, систем радіоелектронної боротьби та рішень зі штучним інтелектом зможуть створювати профілі й презентувати свої розробки потенційним інвесторам.

У профілях компанії вказуватимуть стадію розвитку технології, рівень її готовності та необхідну суму інвестицій. Якщо команда ще не підготувала повний пакет документів або презентацію для інвесторів, фахівці Brave1 допоможуть доопрацювати ці матеріали.

Інвестори отримають доступ до каталогу перевірених оборонних компаній. Шукати розробки можна буде за напрямом технологій, рівнем готовності (TRL) та обсягом необхідних вкладень. Також вони зможуть запитувати додаткові матеріали, зв'язуватися з командами й домовлятися про презентації та демонстрації продуктів.

Хто матиме доступ до інформації

Платформа працюватиме в закритому режимі. Інвестори мають пройти перевірку, зокрема на відсутність зв'язків із Росією та її союзниками.

Водночас відкриті профілі компаній не міститимуть чутливих технічних або операційних даних. Розширені матеріали та презентації розробники надаватимуть лише за окремим запитом.

Нагадаємо, кластер оборонних інновацій Brave1 з 2023 року профінансував створення та розвиток військових технологій на загальну суму 6,2 млрд гривень. За цей період українські defense-розробники отримали понад 1000 безповоротних грантів.