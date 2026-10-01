Українські військові технології хочуть виробляти у США. Powerus веде переговори

Американський стартап Powerus веде переговори з українськими оборонними компаніями та хоче локалізувати розроблені в Україні військові технології у США. Компанія розраховує таким чином задовольняти зростаючий попит Пентагону на безпілотні системи.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Президент Powerus Бретт Величович заявив, що компанія хоче стати американським партнером для іноземних розробників військових технологій і виробляти їхні рішення у США.

Powerus, зокрема, веде переговори з українськими defense-tech компаніями та зацікавлена у розширенні лінійки за рахунок далекобійних ударних безпілотників.

Powerus готується до виходу на біржу

Компанію заснували близько року тому. На початку жовтня Powerus планує об'єднатися з Aureus Greenway Holdings, яка котирується на Nasdaq та займається управлінням гольф-полем.

Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп мають опосередковану частку в Aureus через інвестиційний фонд American Ventures. Після злиття фонд, згідно з регуляторними документами, має отримати 9,9% бенефіціарної частки в об'єднаній компанії.

У Powerus та представники братів Трампів заявляють, що вони є пасивними інвесторами і не беруть участі в операційній діяльності виробника дронів.

Компанія вже працювала з українськими розробками

На початку 2026 року Powerus ще не мала діяльності, яка приносила дохід. Після придбання кількох розробок повітряних і морських безпілотників компанія повідомила про $1,2 млн продажів у першому кварталі.

У березні Powerus представила дрони-перехоплювачі Guardian, які, за словами Величовича, стали результатом спільної розробки з українцями.

Водночас ударний квадрокоптер MatrixFold не потрапив до числа лідерів другого етапу програми Пентагону Drone Dominance вартістю $1 млрд, спрямованої на швидке розгортання великої кількості недорогих ударних дронів.

Powerus також повідомляла про контракт із ВПС США на суму до $90 млн та комерційну угоду на $22,3 млн щодо захисту енергетичної інфраструктури на Близькому Сході.

У вересні компанія отримала обмежене замовлення від міністерства оборони Пакистану на безпілотники та їх підтримку, а також підписала попередні домовленості про співпрацю з пакистанськими військовими.

Нагадаємо, шість українських виробників уже отримали можливість взяти участь у випробуваннях дронів у США в межах програми Пентагону Drone Dominance. Українські компанії можуть постачати до США невеликі тестові партії безпілотників.