120 тисяч на авто для ветеранів: комітет Ради підтримав нову програму компенсації

В Україні пропонують запровадити часткову компенсацію вартості автомобіля для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту ухвалити за основу відповідний законопроєкт.

Як пише Dilo, йдеться про проєкт закону №15433.

Міністерство у справах ветеранів зазначає, що на першому етапі скористатися програмою зможуть ветерани та ветеранки з інвалідністю I групи. За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, наведеними Мінветеранів, наразі таких людей налічується 11 423. Надалі програму планують поширити на ветеранів та ветеранок з інвалідністю II групи – їх у Реєстрі налічується 87 855.

У міністерстві підтримали ініціативу та заявили про готовність розпочати її реалізацію після ухвалення закону.

"Мати власне авто для ветеранів з інвалідністю важливо не лише з точки зору комфорту. Передусім, для того, щоб бути самостійними… Закликаю народних депутатів підтримати його (законопроєкт – ред.) у першому читанні", – наголосив очільник Мінветеранів Віталій Кім.

За словами міністра, автомобіль дає можливість самостійно їздити на реабілітацію, займатися власною справою, відвозити дітей до школи та менше залежати від сторонньої допомоги.

Надалі у відомстві також планують працювати над розширенням кола ветеранів, які зможуть отримати таку допомогу.

Законопроєкт подала група депутатів на чолі з Данилом Гетманцевим. Документ зареєстрували 21 липня 2026 року. Наступним етапом має стати його розгляд у сесійній залі Верховної Ради.

Напередодні нардеп розповів, що реалізація першого етапу планується до 1 січня 2029 року. За його словами, пропонується запровадити часткову компенсацію вартості самостійно придбаного автомобіля для осіб з інвалідністю внаслідок війни у розмірі 120 тис. грн.