Visa, Stripe та Mastercard запустили спільний доларовий стейблкоїн

Компанія Open Standard, яку підтримують понад 100 корпорацій, серед яких Visa, Stripe та Mastercard, випустила прив'язаний до долара США стейблкоїн OUSD. Цей проєкт став однією з наймасштабніших спроб вивести нову форму цифрових грошей на масовий ринок.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Токен OUSD уже доступний бізнесу та розробникам програмного забезпечення. Перший доступ до монети відкривають Visa, Stripe, підконтрольна Mastercard компанія BVNK, а також криптобіржа Coinbase. Ці чотири структури разом із компанією Shopify зобов'язалися випустити токени на суму близько 1 млрд доларів для стартової ліквідності.

Генеральний директор Open Standard Зак Абрамс, який раніше очолював придбаний Stripe стартап Bridge, зазначив в інтерв'ю, що для масштабного розвитку ринку був потрібен кращий стейблкоїн.

Інтеграція стейблкоїнів у традиційні фінанси

Запуск OUSD відбувся через три місяці після першого анонсу проєкту і показав, як цифрові монети поступово входять у звичайні платіжні системи. Великі фінансові компанії все частіше звертаються до стейблкоїнів, щоб переказувати кошти без обмежень класичних банків.

Раніше цього тижня Citigroup домовився з Coinbase про те, щоб корпоративні клієнти банку могли приймати платежі у стейблкоїнах. Водночас група з 21 фінансової компанії, включно з Goldman Sachs та Bank of America, планує заснувати фірму для випуску власного доларового токена.

Також ринок підтримує влада США. Адміністрація президента Дональда Трампа вивчає ініціативу щодо поширення доларових токенів за кордоном.

Ситуація на ринку та запуск монети

Новим учасникам досі важко конкурувати з лідерами — USDT від Tether (обсяг в обігу досягає 184 млрд доларів) та USDC від Circle. Навіть стейблкоїни від великих систем на кшталт PayPal займають лише невелику частку ринку.

Токен OUSD уже працює на чотирьох блокчейнах, включно з Ethereum та Solana. Партнери по консорціуму впроваджують його у свої сервіси: наприклад, Stripe дозволить компаніям зберігати OUSD на рахунках Treasury.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Visa запускає власну платформу для випуску та переказу стейблкоїнів. Вона дозволить фінансовим та фінтех-компаніям самостійно випускати, переказувати та управляти стейблкоїнами.