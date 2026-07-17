Visa запускає власну платформу для випуску та переказу стейблкоїнів

Платіжний гігант Visa Inc. представив власну платформу Visa Stablecoin Platform, яка дозволить фінансовим та фінтех-компаніям самостійно випускати, переказувати та управляти стейблкоїнами. Цей крок значно розширює лінійку криптопродуктів компанії на тлі підготовки ринку до масового впровадження цифрових активів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Новий сервіс спочатку працюватиме із цифровим доларом Open USD. Зараз платформу тестує обмежене коло перших клієнтів. Новинка дозволить партнерам створювати цифрові монети, пересилати їх через різні блокчейн-мережі та керувати всіма процесами в одному місці.

Цей запуск показує, що великі фінансові компанії все активніше переходять на технології блокчейну. Традиційні банки бачать у цифрових доларах можливість робити перекази за кордон майже миттєво та цілодобово.

Битва за ринок цифрових грошей

Новина від Visa одразу вплинула на акції інших відомих компаній:

Акції компанії Circle, яка випускає популярний цифровий долар USDC, впали майже на 6%. Інвестори зрозуміли, що у неї з'явився дуже сильний конкурент.

Акції відомої криптобіржі Coinbase знизилися на 4,5%.

Водночас акції самої Visa зросли майже на 2%.

Зазначається, що новий цифровий долар Open USD намагається залучити клієнтів вигідними умовами: з партнерів не братимуть комісії за випуск і обмін монет, а майже весь дохід від резервів віддаватимуть компаніям, які ці монети поширюють.

Сьогодні загальна вартість ринку стейблкоїнів уже перевищує 310 мільярдів доларів. Експерти прогнозують, що до 2035 року цей ринок може вирости до 1,45 трильйона доларів, адже люди все частіше використовують цифрові гроші для швидких переказів рідним за кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Visa запускає оплату криптовалютою без посередників через платформу WeFi. Спільне рішення з блокчейн-компанією WeFi дозволить власникам криптогаманців розраховуватися цифровими грошима напряму в магазинах через мережу Visa, без залучення звичайних банків.