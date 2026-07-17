Visa запускает собственную платформу для выпуска и перевода стейблкоинов

Платёжный гигант Visa Inc. представил собственную платформу Visa Stablecoin Platform, которая позволит финансовым и финтех-компаниям самостоятельно выпускать, переводить и управлять стейблкоинами. Этот шаг существенно расширяет линейку криптопродуктов компании на фоне подготовки рынка к массовому внедрению цифровых активов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Новый сервис будет сначала работать с цифровым долларом Open USD. В настоящее время платформу тестирует ограниченный круг первых клиентов. Новинка позволит партнерам создавать цифровые монеты, пересылать их через разные блокчейн-сети и управлять всеми процессами в одном месте.

Этот запуск показывает, что крупные финансовые компании все активнее переходят на блокчейную технологию. Традиционные банки видят в цифровых долларах возможность делать переводы за границу почти мгновенно и круглосуточно.

Битва за рынок цифровых денег

Новость от Visa сразу повлияла на акции других известных компаний:

Акции компании Circle, выпускающей популярный цифровой доллар USDC, упали почти на 6%. Инвесторы поняли, что у нее появился очень сильный конкурент.

Акции известной криптобиржи Coinbase снизились на 4,5%.

В то же время акции самой Visa выросли почти на 2%.

Отмечается, что новый цифровой доллар Open USD пытается привлечь клиентов выгодными условиями: с партнеров не будут принимать комиссии за выпуск и обмен монет, а почти весь доход от резервов будут отдавать эти распространяемые компаниям.

Сегодня общая стоимость рынка стейблкоинов уже превышает 310 миллиардов долларов. Эксперты прогнозируют, что к 2035 году этот рынок может вырасти до 1,45 триллиона долларов, ведь люди все чаще используют цифровые деньги для скорых переводов родным за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что Visa запускает оплату криптовалютой без посредников через платформу WeFi. Совместное решение с блокчейн-компанией WeFi позволит владельцам криптогаманцев рассчитываться цифровыми деньгами напрямую в магазинах через сеть Visa, без привлечения обычных банков.