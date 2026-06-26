Binance припиняє обслуговування клієнтів у ЄС через відсутність ліцензії MiCA

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance з 1 липня припинить надання послуг клієнтам у країнах Європейського Союзу, оскільки не встигла отримати ліцензію відповідно до нових правил регулювання крипторинку MiCA.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

За даними видання, усі криптокомпанії, які працюють у ЄС, з 1 липня 2026 року повинні мати ліцензію відповідно до регламенту Markets in Crypto-Assets (MiCA). У разі відсутності дозволу компаніям загрожують санкції та заборона діяльності.

Минулого тижня регулятори відхилили заявку Binance на отримання ліцензії в Греції, через яку компанія планувала працювати на всьому ринку ЄС. Тепер біржа розглядає можливість отримання дозволу у Франції, однак завершити процедуру до набрання чинності нових вимог вона не встигає.

Клієнти Binance у Польщі, Італії, Іспанії та Франції вже отримали повідомлення про те, що компанія не отримає ліцензію MiCA до 30 червня. Біржа почала інформувати користувачів про зміни в роботі сервісу.

У Binance заявили, що відкликали заявку в Греції та планують отримати авторизацію в іншій державі-члені ЄС.

У компанії також наголосили, що активи клієнтів залишаються в безпеці, а частина користувачів може зазнати тимчасових обмежень до отримання ліцензії.

Нездатність отримати схвалення в ЄС стала черговим викликом для Binance, яка останніми роками намагається посилити відповідність регуляторним вимогам після низки розслідувань і штрафів у різних країнах.

У 2023 році компанія визнала провину за кримінальними обвинуваченнями у США, пов'язаними з порушенням вимог щодо боротьби з відмиванням коштів та санкційного законодавства. Binance погодилася сплатити понад 4,3 млрд доларів штрафів, а її засновник Чанпен Чжао залишив посаду генерального директора.

За інформацією FT, однією з причин відмови у видачі ліцензії в Греції стали питання щодо систем контролю за відмиванням коштів та оцінки ділової репутації засновника біржі.

Водночас конкуренти Binance вже намагаються скористатися ситуацією. Представники криптобірж Bitpanda та OKX публічно закликають європейських трейдерів переходити на їхні платформи, які мають необхідні дозволи для роботи в ЄС.

Нагадаємо, Binance заявляв, що планує залишитися на ринку Європейського Союзу та готує новий план для отримання офіційного дозволу на діяльність. Заява пролунала після того, як спроба платформи отримати ліцензію у Греції провалилася, що поставило під загрозу доступ до послуг для мільйонів європейських користувачів.