Криптовалютна біржа Binance призупинила виведення коштів на картки для користувачів з України

Найбільша у світі криптобіржа Binance внесла серйозні корективи у роботу з українськими користувачами. З 29 грудня 2025 року платформа змінила правила роботи з фіатними каналами та обмежила надання низки послуг, зокрема виведення коштів на банківські картки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".

Що саме потрапило під заборону?

Користувачам стали недоступні три популярні функції:

переказати кошти на свою карту "VISA" чи "MasterCard" напряму з балансу біржі поки що неможливо;

функція "Recurring Buy" (регулярне придбання крипти) більше не працює;

ордери на купівлю активів за фіатні гроші були автоматично скасовані системою.

Що працює?

Попри обмеження, можливість завести гроші на платформу залишається майже без змін. Наразі доступні:

депозити та купівля через картки VISA/MasterCard (тільки вхідні транзакції);

Apple Pay та Google Pay: (працюють для поповнення рахунку);

SWIFT-перекази (доступні як для поповнення, так і для зняття коштів).

Що з популярним сервісом Zen.com?

Багато хто використовує "Zen.com" для операцій з євро та злотими. Зараз сервіс працює з обмеженнями, проте повноцінне відновлення депозитів та зняття коштів через цей канал очікується вже з 6 січня 2026 року.

Користувачам, яким потрібно терміново вивести кошти, доведеться використовувати SWIFT-перекази або шукати альтернативні шляхи. Зокрема P2P-торгівлю, якщо вона доступна, оскільки прямий вивід на карту заблоковано.

Довідково

Binance — це найбільша у світі блокчейн-екосистема та криптовалютна біржа, що надає платформу для купівлі, продажу та обміну цифрових активів (Bitcoin, Ethereum, альткоїни), а також пропонує широкий спектр інструментів, включаючи спотову та ф'ючерсну торгівлю, інвестиційні продукти (Earn, стейкінг) та NFT-маркетплейс. Це величезна інфраструктура з низькими комісіями, яка обслуговує мільйони користувачів, прагнучи надавати доступ до світу криптовалют.

Компанію засновано в КНР у 2017 році, але згодом вона перенесла свої сервери та штаб-квартиру до Японії після заборони урядом КНР торгівлі криптовалютами.

Нагадаємо, британська фінансово-технологічна компанія, яка пропонує банківські послуги (необанк) Revolut, 22 грудня попередила українських клієнтів, що вимушена буде закрити їхні рахунки з 22 лютого 2026 року.