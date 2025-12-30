Запланована подія 2

Новости
Криптовалютная биржа Binance приостановила вывод средств на карты для пользователей из Украины

Binance
Binance остановил иведение средств на карты для пользователей из Украины

Самая большая в мире криптобиржа Binance внесла серьезные коррективы в работу с украинскими пользователями. С 29 декабря 2025 года платформа изменила правила работы с фиатными каналами и ограничила предоставление ряда услуг, в частности, вывод средств на банковские карты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает финансовый портал "Минфин".

Что именно попало под запрет?

Пользователям стали недоступны три популярные функции:

  • перевести средства на свою карту "VISA" или "MasterCard" напрямую с баланса биржи пока невозможно;
  • функция "Recurring Buy" (регулярное приобретение крипты) больше не работает;
  • ордера на покупку активов за фиатные деньги были автоматически упразднены системой.

Что работает?

Несмотря на ограничения, возможность завести деньги на платформу остается почти без изменений. В настоящее время доступны:

  • депозиты и покупка через карты VISA/MasterCard (только входящие транзакции);
  • Apple Pay и Google Pay: (работают для пополнения счета);
  • SWIFT-переводы (доступны как для пополнения, так и для снятия средств).

Что с популярным сервисом Zen.com?

Многие используют "Zen.com" для операций с евро и злотыми. Сейчас сервис работает с ограничениями, однако полноценное возобновление депозитов и снятие средств через этот канал ожидается с 6 января 2026 года.

Пользователям, которым нужно срочно вывести деньги, придется использовать SWIFT-переводы или искать альтернативные пути. В частности, P2P-торговлю, если она доступна, поскольку прямой вывод на карту заблокирован.

СПРАВКА

Binance — крупнейшая в мире блокчейн-экосистема и криптовалютная биржа, предоставляющая платформу для покупки, продажи и обмена цифровых активов (Bitcoin, Ethereum, альтокины), а также предлагает широкий спектр инструментов, включая спотовую и фьючерсную торговлю, инвестиционные продукты (Earn), инвестиционные продукты (Earn). Это огромная инфраструктура с низкими комиссиями, обслуживающая миллионы пользователей, стремясь предоставлять доступ к миру криптовалют.

Компания основана в КНР в 2017 году, но впоследствии она перенесла свои серверы и штаб-квартиру в Японию после запрета правительством КНР торговли криптовалютами.

Напомним, ританская финансово-технологическая компания, предлагающая банковские услуги (необанк) Revolut, 22 декабря предупредила украинских клиентов, что вынуждена будет закрыть их счета с 22 февраля 2026 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук