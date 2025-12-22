Необанк Revolut предупредил о закрытии счетов украинцев: к какой дате нужно вывести средства

Британская финансово-технологическая компания, предлагающая банковские услуги (необанк) Revolut, 22 декабря предупредила украинских клиентов, что вынуждена будет закрыть их счета с 22 февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Согласно местным нормам, мы с досадой сообщаем, что больше не сможем предоставлять наши услуги жителям Украины", – говорится в сообщениях, которые банк разослал пользователям.

Клиентам предоставили 60 дней переходного периода для упорядочения своих финансовых дел:

до 22 февраля 2026 года счета будут работать в обычном режиме. Клиенты могут свободно производить платежи, покупки и переводы;

после 22 февраля следующего года снять остаток со счета можно будет только через внешний банковский перевод.

Помимо снятия всех остатков, клиентам рекомендуют загрузить выписки со счетов, так как они могут понадобиться для записей или для других финансовых учреждений в будущем.

"Хотя пока мы не можем предоставлять услуги жителям Украины, мы остаемся преданными идее сделать их доступными в будущем и сообщим об изменениях, если ситуация изменится", – отмечается в сообщениях.

О Revolut

Revolut – это британская финтех-компания и онлайн банк, который предлагает широкий спектр финансовых услуг через мобильное приложение. Основан в 2015 году российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко. Его штаб-квартира находится в Лондоне. Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

Revolut в Украине

В начале февраля 2025 года в Revolut заявили, что украинцы смогут открыть европейский счет сервиса и получить доступ к современным финуслугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения. Спектр услуг был ограничен, поскольку у Revolut не было соответствующей лицензии.

Национальный банк Украины 27 февраля заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получения банковской лицензии или открытия филиала по разрешению НБУ в соответствии с законодательством. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

В начале августа глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что процесс авторизации и лицензирования Revolut продолжается в рамках предусмотренных процедур. По его словам, компания демонстрирует полное понимание позиции Нацбанка и ведет конструктивный наблюдательный диалог с регулятором.

Заметим, в апреле финтех-гигант Revolut сообщил о резком росте прибыли до налогообложения — на 149% в 2024 году, до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,46 млрд долларов США), благодаря буму криптовалютной торговли, росту доходов от процентов и карточных комиссий.