Revolut выкупает 10% своих акций, чтобы оставаться частной – Bloomberg

Британская финтех-компания Revolut, среди учредителей которой украинец, проводит ряд соглашений, которые позволят ей оставаться частной и сохранить контроль над акционерным капиталом. Компания планирует выкупить до 10% своих акций у инвесторов, а также запустила вторичную продажу акций для сотрудников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Как отмечается, параллельно с этими усилиями Revolut начала вторичную продажу акций, позволяющую нынешним сотрудникам продать до 20% своих ценных бумаг новым и существующим инвесторам.

Кроме того, компания ведет переговоры с такими инвестиционными фирмами, как Greenoaks Capital, по привлечению дополнительного капитала.

Согласно информации источников Bloomberg, каждое из этих соглашений оценивает компанию по-разному. Например, вторичная продажа акций для сотрудников производится из расчета $1381,06 за акцию, что соответствует общей оценке компании в $75 млрд.

В то же время при выкупе акций инвесторам предлагают цену, основанную на прошлогодней оценке в $45 млрд, или $865,42 за акцию.

Компания Revolut демонстрирует стремительный рост. В последние годы финтех-гигант привлек более 60 миллионов клиентов, опередив таких традиционных банковских конкурентов, как HSBC и Barclays. Благодаря этому лондонская компания увеличила свой доход на 72% – до 4 миллиардов долларов – и значительно нарастила прибыль.

О Revolut

Revolut – это британская финтех-компания и онлайн банк, который предлагает широкий спектр финансовых услуг через мобильное приложение. Основан российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко.

Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

Revolut в Украине: что известно

В начале февраля 2025 года в Revolut заявили, что украинцы смогут открыть европейский счет сервиса и получить доступ к современным финуслугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения. Спектр услуг был ограничен, поскольку у Revolut не было соответствующей лицензии.

Национальный банк Украины 27 февраля заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получение банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

В начале августа глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что процесс авторизации и лицензирование Revolut продолжается в рамках предусмотренных процедур. По его словам, компания демонстрирует полное понимание позиции Нацбанка и ведет конструктивный наблюдательный диалог с регулятором.