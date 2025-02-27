НБУ настаивает на лицензировании деятельности Revolut в Украине

Национальный банк Украины заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получения банковской лицензии или открытия филиала по разрешению НБУ в соответствии с законодательством.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Позиция НБУ по Revolut

НБУ отреагировал на заявление Revolut о выходе на украинский рынок, подчеркнув, что литовский Revolut Bank UAB работает по лицензии ЕС и нуждается в соответствующем разрешении для деятельности в Украине.

Нацбанк отмечает, что для ведения банковской деятельности в Украине Revolut должен либо открыть филиал, либо получить банковскую лицензию. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

Вопрос о начале деятельности иностранного игрока на украинском банковском рынке также предмет консультаций с органом банковского надзора страны происхождения такого субъекта.

На сегодняшний день Revolut Bank UAB не имеет лицензии или разрешения от НБУ, не подавал заявки и не проходит процедуру лицензирования в Украине, отмечают в пресс-службе.

"Мы поддерживаем открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий, но считаем целесообразным отметить, что все участники рынка должны действовать в пределах законодательных и регуляторных требований", — отмечают в НБУ.

Также НБУ обращает внимание украинских граждан, что нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.

Национальный банк Украины отмечает, что будет действовать в рамках законодательства, обеспечивая стабильность банковской системы и защиту интересов вкладчиков и клиентов, а также будет реагировать на возможные нарушения.

О Revolut

Revolut – это международный финансовый сервис, основанный в 2015 году. Компания предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая бесплатные банковские счета, обмен валют, инвестиции, криптовалюту и страхование. Revolut отличается инновационным подходом к банковским услугам, благодаря которому смогла завоевать популярность во многих странах мира.

Основателями Revolut есть Николай Сторонский и Владислав Яценко. Владислав Яценко, украинец, технический директор компании, а Николай Сторонский выполняет роль генерального директора.

Revolut получил лицензию от британского регулятора FCA в 2016 году, что позволило ему предоставлять финансовые услуги в Великобритании и других странах. Сейчас более 700 тысяч украинцев в Великобритании и ЕЭС пользуются сервисом, а с 2022 года через Revolut в Украину поступило более 1 миллиарда евро, преимущественно из Германии, Британии, Ирландии, Польши и Нидерландов.

Отметим, Revolut разрешил украинцам открывать счета и осуществлять переводы.

Напомним, недавно Revolut объявила, что теперь ее приложение доступно на украинском языке.