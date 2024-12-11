Приложение Revolut стало доступно на украинском языке

Международная финтех-компания с украинскими корнями Revolut объявила, что теперь ее приложение доступно на украинском языке.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Этот шаг был сделан через два года после того, как Revolut начал предлагать платежные услуги беженцам из Украины в результате полномасштабного вторжения России.

В компании отмечают, что появление украинского языка в приложении является важной вехой усилий Revolut по улучшению клиентского опыта для базы украинских клиентов по всей Европе. Там добавляют, что интерфейс программы теперь полностью доступен на украинском языке, пишет издание Finextra.

В Revolut также отмечают, что с 2022 года в Украину с помощью их приложения было переведено более 890 млн фунтов стерлингов. Большинство средств поступало из Германии, Великобритании, Ирландии, Польши и Нидерландов. На сегодняшний день почти 700 000 украинцев в Великобритании и территории всей Европейской экономической зоны пользуются Revolut.

По словам основателя и технического директора Revolut Влада Яценко, компания стремится обеспечить комфорт и поддержку украинским пользователям приложением по всей Европе. Несмотря на то, что Revolut не предоставляет услуги в Украине, компания призвала всех украинцев загрузить приложение и присоединиться к списку ожидания, чтобы получить уведомление, как только услуги Revolut станут доступными на территории Украины.

О Revolut

Revolut – это международный финансовый сервис, основанный в 2015 году. Компания предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая бесплатные банковские счета, обмен валют, инвестиции, криптовалюту и страхование. Revolut отличается инновационным подходом к банковским услугам, благодаря которому смогла завоевать популярность во многих странах мира.

Основателями Revolut являются Николай Сторонский и Владислав Яценко. Владислав Яценко, украинец, является техническим директором компании, а Николай Сторонский выполняет роль генерального директора.

Revolut получил лицензию от Британского регулятора финансовых услуг, Управления финансового надзора (FCA) в 2016 году. Эта лицензия позволила компании Revolut предоставлять финансовые услуги в Великобритании и расширить свою деятельность на другие рынки.