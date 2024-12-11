Застосунок Revolut став доступний українською мовою

Міжнародна фінтех-компанія з українським корінням Revolut оголосила, що тепер її застосунок доступний українською мовою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Цей крок було зроблено через два роки після того, як Revolut почав пропонувати платіжні послуги біженцям з України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

У компанії зазначають, що поява української мови у застосунку є важливою віхою в зусиллях Revolut щодо покращення клієнтського досвіду для бази українських клієнтів по всій Європі. Там додають, що інтерфейс програми тепер повністю доступний українською мовою, пише видання Finextra.

У Revolut також зауважують, що з 2022 року в Україну за допомогою їх застосунку було переведено понад 890 млн фунтів стерлінгів. Більшість коштів надходила з Німеччини, Великобританії, Ірландії, Польщі та Нідерландів. На сьогоднішній день майже 700 000 українців у Великій Британії та на території всієї Європейської економічної зони користуються Revolut.

За словами засновника та технічного директора Revolut Влада Яценко, компанія прагне забезпечити комфорт та підтримку українським користувачам застосунком по всій Європі. Попри те, що наразі Revolut не надає послуги в Україні, компанія закликала всіх українців завантажити застосунок і доєднатися до списку очікування, щоб отримати сповіщення, щойно послуги Revolut стануть доступними на території України.

Про Revolut

Revolut — це міжнародний фінансовий сервіс, заснований у 2015 році. Компанія пропонує широкий спектр фінансових послуг, включаючи безкоштовні банківські рахунки, обмін валют, інвестиції, криптовалюту та страхування. Revolut відзначається інноваційним підходом до банківських послуг, завдяки якому зуміла завоювати популярність у багатьох країнах світу.

Засновниками Revolut є Микола Сторонський і Владислав Яценко. Владислав Яценко, українець, є технічним директором компанії, а Микола Сторонський виконує роль генерального директора.

Revolut отримав ліцензію від Британського регулятора фінансових послуг, Управління фінансового нагляду (FCA), у 2016 році. Ця ліцензія дозволила Revolut надавати фінансові послуги у Великій Британії та розширити свою діяльність на інші ринки.